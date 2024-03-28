Senegal’de cumhurbaşkanı seçimi sonuçları açıklandı

SEÇİME 10 GÜN KALA HAPİSTEN ÇIKTI, İLKLERE İMZA ATTI

Muhalif lider Ousmane Sonko'nun aldığı bir ceza nedeniyle seçilme hakkını kaybetmesi sonrası, cumhurbaşkanı seçimine Sonko'nun yerine sağ kolu Diomaye Faye'ın katılması kararlaştırılmıştı.

Seçim süreci başladığında tutuklu olan Faye ve Sonko, seçime 10 gün kala, siyasi genel aftan faydalanarak 14 Mart'ta serbest kalmıştı.

Hiçbir siyaset tecrübesi olmayan Faye, 24 Mart'ta düzenlenen seçimde ilk turda sandıktan zaferle çıkmıştı.

44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı unvanını almış oldu.

Faye aynı zamanda, Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak da tarihe geçti.