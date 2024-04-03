Senegal’de Ousmane Sanko başbakan olarak atandı

Cumhurbaşkanlığı sarayından yapılan açıklamada, Sonko'nun başbakan olarak atandığı duyuruldu.

24 Mart'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Faye, 2 Nisan'da yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

SEÇİME 10 GÜN KALA HAPİSTEN ÇIKTI, AFRİKA'NIN EN GENÇ LİDERİ OLDU

Muhalif lider Ousmane Sonko'nun aldığı bir ceza nedeniyle seçilme hakkını kaybetmesi sonrası, cumhurbaşkanı seçimine Sonko'nun yerine sağ kolu Diomaye Faye'ın katılması kararlaştırılmıştı.

Seçim süreci başladığında tutuklu olan Faye ve Sonko, seçime 10 gün kala siyasi genel aftan faydalanarak 14 Mart'ta serbest kalmıştı.

Siyaset tecrübesi olmayan Faye, 24 Mart'ta düzenlenen seçimde ilk turda oyların yüzde 54,2'sini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı.

44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil, Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı unvanını almış oldu.

Faye, aynı zamanda Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak tarihe geçti.