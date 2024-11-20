Senegal’de resmi olmayan sonuçları açıklandı

Grafikte en çok dikkati çeken başka bir husus da mecliste çoğunluğa sahip eski Cumhurbaşkanı Sall koalisyonunun vekil sayısının 83'ten 16'ya düşmesi oldu.

Ulusal Seçim Komisyonu'nun, resmi sonuçlarının en geç 22 Kasım'da açıklaması bekleniyor.

RAKİPLERDEN TEBRİK

PASTEF'in zaferi, 17 Kasım gecesi büyük ölçüde belli olmuş ve başta Jamm ak Njarin ve Samm Sa Kaddu koalisyonları başta olmak üzere birçok siyasi parti ve oluşum tebrik mesajı yayımlamıştı.

Sall'in önderliğinde Takku Wallu'dan yapılan açıklamada ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddia edilmiş ve konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacağı duyurulmuştu.

Senegal'de son genel seçim Temmuz 2022'de yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Meclis'te, Sall karşıtı Sonko'nun başbakan olması zaman zaman krize neden olmuştu.

Mart 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Faye da eylülde meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.