Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Senegal'de yeni hükümet kuruldu
Giriş Tarihi: 12.10.2023 03:24

Senegal'de yeni hükümet kuruldu

Senegal'de Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi yeni kabine duyuruldu. Başbakan Amadou Ba liderliğindeki yeni kabine 6'sı kadın 39 üyeden oluşuyor

AA
Senegal’de yeni hükümet kuruldu

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Başbakan Amadou Ba liderliğindeki kabinede, önceki hükümette Silahlı Kuvvetler Bakanı olan Sidiki Kaba İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Antoine Diome da Petrol ve Enerji Bakanlığına getirildi.

Daha önce Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Aissata Tall Sall da yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Dışişleri Bakanlığı görevini Ismaila Madior Fall, Silahlı Kuvvetler Bakanlığı görevini de Oumar Youm üstlendi.

Yeni kabinede Maliye ve Bütçe Bakanlığına Mamadou Moustapha Ba, Ekonomi Bakanlığına da Doudou Ka getirildi.

Yeni kabine 6'sı kadın 39 üyeden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 7 Ekim'de hükümeti feshetmiş ve Başbakan Amadou Ba'nın görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Sall'in 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yeni bir kabineyle girmesi bekleniyordu.

İlk kez 2012'de başa gelen, 2019'da tekrar seçilen Sall, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Hükümet koalisyonunun cumhurbaşkanı adayının Başbakan Ba olduğu bildirilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Senegal'de yeni hükümet kuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA