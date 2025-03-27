Senegal’in renkli camileri göz dolduruyor

Batı Afrika'nın zengin kültürel mirasıyla bilinen Senegal, etkileyici ve rengarenk camileriyle de dikkati çekiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde geleneksel İslam mimarisinin modern dokuyla buluştuğu camiler, ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Nüfusunun yüzde 96'sı Müslüman olan Senegal'de, her cami kendine özgü renk ve mimarisiyle göz dolduruyor.

Bu camilerden biri, başkent Dakar'a 100 kilometre mesafedeki Mbour kentinde bulunan "Mbour Serigne Saliou Camisi". 2015 yılında açılan camide açık pembe ve mavi tonlarının hakim olduğu dış cephe, avlusunu çevreleyen palmiye ağaçlarıyla muazzam bir kontrast oluşturuyor. Müridi tarikatının kutsal kabul ettiği Touba kentinde yer alan "Janatoul Mahwa Camisi", yeşil kubbesi ve yuvarlak hatlarıyla estetik bir zarafet sergiliyor.

Dakar'daki "Touba Mamelles Camisi", uçuk pembe ve kiremit renkleriyle ve köşeli minareleriyle beğeni topluyor. Başkente 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde yer alan "Abdoulaye Diop Camisi", gri tonlarının hakim olduğu mimarisi ve 4 katlı kubbesiyle öne çıkıyor. Saint-Louis kenti yakınlarındaki Mpal ilçesinde bulunan "Yüce Kuran Camisi (Noble Qur'an)" de 4 katlı minaresi ve köşeli yapısıyla dikkatleri üzerine toplarken, aynı zamanda bünyesindeki eğitim merkezine de ev sahipliği yapıyor.