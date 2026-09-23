Senin yerin New York değil Lahey
BM Genel Kurulu için bugün ABD'de olması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, protesto korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacağı, konuşmasından sonra ülkesine döneceği belirtildi. Netanyahu'nun, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesiyle, New York JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki bir askeri havalimanına veya Newark Havalimanı'na ineceğini aktardı. Mamdani daha önce Netanyahu için "Yeri New York değil, Lahey" demişti. Hakkında Gazze'deki savaç suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan Netanyahu'nun dört saatlik New York ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi beklenmiyor. Netanyahu ise sosyal medya platformundaki hesabından, "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehdidiyle bir video mesaj yayımladı.
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