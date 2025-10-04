Sensin terörist

İsrail, baskınla ele geçirdiği Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktiviste 'terörist' muamalesi yapılacağını açıkladı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, barış yanlılarına 'teröristsiniz' dedi. Dünyanın dört bir yanından Gazze için yola çıkan aktivistler ise "Filistin'e özgürlük" diye bağırarak cevap verdi. Avukat, gazeteci, doktor, iş insanı gibi sıfatlarını arkalarında bırakarak soykırımı durdurmak için denize açılan eylemcilere 'terörist' diyen faşist Bakan Ben-Gvir'in sicili ise tam anlamıyla terörle dolu. Ben-Gvir, ultra Ortodoks Koch örgütü üyesiydi. Bu örgüt hem İsrail'de hem de ABD'de "terör örgütü" olarak görülüp yasaklanan tek İsrailli siyasi grup. Ben- Gvir'in Filistinlilerin yok edilmesi yönündeki açıklamaları Uluslararası Ceza Mahkemesi kayıtlarına bile girdi.

İşkencelerin ve Gazze'de masum kimsenin olmadığını savunan Ben-Gvir hakkında çok sayıda Avrupa ülkesi seyahat yasağı uyguluyor. Gvir'e tepki gösteren Hamas, sözleri için "Suçlu Siyonist oluşumun liderlerinin ulaştığı kibir ile ahlaki ve siyasi yozlaşmanın boyutunu yansıtıyor" ifadesini kullandı. Bu arada İsrail'in tüm baskılarına rağmen birçok ülkede milyonlarca vicdan sahibi durmuyor. 11 gemilik yeni özgürlük filosu çoktan yola çıktı. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya herkes Sumud ve Gazze için sokakları terk etmiyor. İsrail'de tutuklu bulunan aktivistler de açlık grevine başladı. Uzmanlara göre abluka artık delindi ve soykırımcı İsrail dört bir taraftan kuşatılmış durumda.

AÇLIK GREVİ BAŞLADI

Alıkonulan Adalah gemisindeki aktivistlerin sorgularının aralıksız 15 saat sürdüğü öğrenildi. İsrail'in yasadışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden bazıları da açlık grevine başladı. Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu bölümün avlusuna Arapça "Yeni Gazze" yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldı.

BASKIN BAHANESİ MUTFAK BIÇAKLARI

İsrail basını, 20 savaş gemisiyle 40'tan fazla sivil tekneye operasyon düzenleyen donanmayı başarılı buldu. Basında çıkan haberlerde, aktivistlerin silahsız olduklarını ispat için mutfak bıçaklarını denize attıkları iddia edildi. Bu yoruma göre mutfak bıçakları silah sayılmış.

VİCDAN GEMİSİ İLE 10 GEMİNİN YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Vicdan (Conscience) gemisi ile 10 geminin çarşamba günü İtalya'dan yaklaşık 100 aktivistle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıktığını duyurdu. Grubun verdiği bilgilere göre yolcuların büyük kısmını sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor.

ADIM ADIM KÜRESEL İNTİFADA

Siyonist İsrail devletinin Sumud'a yönelik baskınları dünyanın dört bir yanında protesto edilmeye devam ediyor.

İtalya: Bugün genel grev var. Tren seferleri aksamaya başladı.

Yunanistan: Liman işçileri greve gitti.

İspanya: Öğrenciler derslerine girmiyor.

Hollanda ve Belçika: 300'den fazla müze, sanat ve kültür kuruluşu İsrail'e boykot kararı aldı.

Kolombiya: İsrail elçisini sınırdışı etti.

Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Yunanistan ve dahasında... Hafta sonu çok büyük gösteriler bekleniyor.

Cezayir ve Fas: Saldırı karşıtı gösteriler düzenlendi.

Somali: Gençler, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Polonya: Başkent Varşova'da, yüzlerce kişi "Filistin ile dayanışma" eylemi düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez, "Elbette sivillere karşı ölümcül güç kullanımı uluslararası insan hakları hukukuna ve insancıl hukuka aykırı. İsrail, uluslararası insan hakları standartlarına uymak zorundadır" dedi.