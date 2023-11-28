İsrail ile Hamas arasında 5. rehine takası

İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası beşinci gününde de devam ediyor. "İnsani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında Hamas, 10 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti.

Diğer yandan İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.

Listedeki Filistinli esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:

Ahmed Nevvaf Niyaz Selayme, Mutez Hıdır Muhammed Hamis Selayme, Kassam Mahmud Musa Atun, Muhammed İmad İbrahim Atun, Adem Mahmud Muhammed Ebu Hamid, Hamza Raid Hamza Mağribi, Muhammed Memduh Kemal Hamed, Ali Mervan Fuad Alem, Mahmud Halil Ahmed Selayme, Nuh Nasır İbrahim Besiso, Muhammed Mahmud Hamamra, Yezen Hamza Şahir Affane, Malik Muhammed Arafat Diybe, Mumin Muhammed Nayif Salibi, Muhammed Ahd Yunus Şatara, Esil Semih Hıdır, Ayet Celal Muhammed Temimi, Ruba Fehmi Dar Asi, Hale Ömer Gannam, Şeza Muhammed Salih Bergusi, Lemis Mahir Ebu Arkub, Feyruz Abdullah Selame, Şeyma Ahmed Hindi, Hanin Ekrem Mesaid, Hulud Nidal Şitivi, Umeyme Abdullah Beşarat, Mirvet Munir Haşime, Mirvet Mahmud el-İzze, Menal Dudin, Sureyya Mahmud Ebul Heva

Listede serbest bırakılan esirlerin Filistin'in hangi kentinden olduklarına dair bilgiye yer verilmedi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.