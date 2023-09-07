Seri katilin ‘korku evi’! Tüm cesetler oradan çıktı…

Kokunun giderek artmasından rahatsız olan komşular, polise şikayette bulundu. Daha önce soygun ve tecavüz gibi suçlamalarla gözaltına alınan ancak delil yetersizliğinden salıverildiği öğrenilen Kazungu'nun evde olmadığı sırada baskın gerçekleştiren polis ekipleri, hiç ummadıkları bir manzarayla karşılaştı.