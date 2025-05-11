Şerif’ten Türkiye’ye destek teşekkürü

Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimde Hindistan'a karşı "tarihi başarı" elde ettiklerini belirten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye başta olmak üzere ABD, Çin, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti. Pakistan basınındaki haberlere göre, ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ulusa seslenen Şerif, ülkesinin elde ettiği "tarihi başarı" dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir" dedi.

'ANLADIĞI DİLDEN CEVAP VERDİK'

Hindistan'ın askeri tesislere ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını belirten Şerif, "Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik" dedi. Hindistan'a ait Fransız yapımı Rafale uçaklarının Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü belirten Şerif, ülkesinin güvenlik güçlerinin ve jetlerinin Hint ordusunun kulelerini "birkaç saat içinde susturduğunu" ve "tarihin bunu her zaman hatırlayacağını" söyledi. Pakistan'ın bölgesel barış için ateşkese olumlu yanıt verdiğini kaydeden Şerif, tüm meselelerin çözümü için müzakere yolunun benimseneceğine söyledi.

FRANSIZ MEDYASI YENİ DELHİ'Yİ SUÇLADI

Fransız medyası, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Cammu Keşmir'de 22 Nisan'da gerçekleşen ve 26 Hintli turistin ölümüyle sonuçlanan Pahalgam saldırısıyla ilgili manipülatif bir hikaye için yapay zeka tarafından üretilen görüntü ve videolara başvurduğunu ortaya koydu. Haberlerde bunun "Ulusal güvenlik değil devlet destekli bir aldatmaca olduğu" yorumları dikkat çekti.

TRUMP'TAN KEŞMİR SORUNUNA 'ÇÖZÜM' MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan-Pakistan arasında ilan edilen ateşkesin ardından "Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da bir çözüm bulana kadar çalışmaya devam edeceklerini" belirtti.