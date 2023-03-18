Sessizlik 4 ay sonra bozuldu: ABD’de radyoaktif su tehlikesi açıklaması

ABD'nin Minnesota eyaletindeki nükleer santralde 21 Kasım 2022'de radyoaktif su sızıntısı yaşanmış ancak 16 Mart'a kadar kamuya bu sızıntı hakkında açıklanma yapılmamıştı. Yetkililer, sızan radyoaktif suyun kontrol altında olduğunu ve halk sağlığı için tehlike içermediğini belirtti.

Minnesota eyaletindeki Monticello Nükleer Santrali'ni işleten Xcel Enerji şirketi, 16 Mart'ta açıklama yaparak geçen yıl 21 Kasım'da santralde sızıntı meydana geldiğini, ertesi günü ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'nun (NRC) bilgilendirildiğini belirtip "Sızıntı kontrol altına alınmıştır ve Nükleer Düzenleme Komisyonu'nun kurallarınca onaylandığı üzere yerel halk veya çevre için herhangi bir risk teşkil etmemektedir" dedi. Eyalet yetkilileri ise sızıntıyı kamuoyuna duyurmadan önce daha fazla bilgi edinmek için beklediklerini, radyoaktif suyun santralin dışına çıkmadığını veya yeraltı sularına karışmadığını ifade etti.