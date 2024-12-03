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Giriş Tarihi: 3.12.2024 23:45

Seul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına kalabalıklardan uzak durun çağrısı

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, Güney Kore'de yaşayan Türk vatandaşlarına günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

ANKARA
Seul Büyükelçiliği’nden Türk vatandaşlarına kalabalıklardan uzak durun çağrısı

Seul Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 0 10 378 012 66 numaralı nöbetçi telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür" denildi.

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Seul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına kalabalıklardan uzak durun çağrısı
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