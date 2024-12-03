Seul Büyükelçiliği’nden Türk vatandaşlarına kalabalıklardan uzak durun çağrısı

Seul Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 0 10 378 012 66 numaralı nöbetçi telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür" denildi.