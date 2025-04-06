Seul’de güvenlik alarmı: Havalimanında tüfek mermisi bulundu

Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarında bulunan Incheon Uluslararası Havaalanı'nda mermi paniği yaşandı. Ülkenin en büyük havaalanı olan Uluslararası Havaalanı'nda bir çöp kutusunda 5.56 milimetre çapında 4 adet tüfek mermisi bulunduğu bildirildi.

Havaalanı polisinden edinilen bilgilere göre, mermiler geçtiğimiz salı günü yerel saatle 08.00 sıralarında 2 numaralı yolcu terminalinde çalışan bir temizlik görevlisi tarafından fark edildi. Mermilerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek üzere güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Incheon Uluslararası Havaalanı'nda yapılan bir bagaj kontrolü sırasında Korean Air firmasında çalışan bir kabin görevlisinin el bagajında gerçek mermi bulunmuştu.