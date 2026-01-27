Seul–Ottawa hattında güvenlik ittifakı! Güney Kore kabinesi anlaşmaya yeşil ışık yaktı

Güney Kore yönetiminin Kanada ile askeri istihbarat paylaşımı ve savunma alanında daha fazla işbirliği yapılmasını öngören anlaşmaya onay verdiği ifade edildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore kabinesi, iki ülke arasında güvenlik ve savunma alanında iş birliğinin artmasına yasal bir çerçeve sağlayacak adımı attı.

ANLAŞMA İLK KEZ 2025'TE İMZALANMIŞTI

Kabine, ilk kez Ekim 2025'te Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Kanada Başbakanı Mark Carney arasında imzalanan anlaşmayı onayladı.

Anlaşma, askeri ve savunma alanlarında gizli bilgilerin iki ülke arasında paylaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğinin, bu anlaşmayla askeri tedarik ve operasyonel koordinasyon gibi alanları da kapsaması öngörülüyor.

Anlaşmanın, her iki ülkenin hükümetinin de gerekli adımları atmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.