Sevimli pandalar Hong Kong’un maskotu oldu

Hong Kong'un ilk yerli pandaları büyük heyecan yarattı. Euronews'te yer alan habere göre, yüzlerce kişi dev panda Ying Ying'in enerjik yedi aylık yavrularıyla yeniden bir araya gelmesini izlemek için Ocean Park'a akın etti. Şu anda yalnızca 'Küçük Kardeş' ve 'Büyük Kız Kardeş' olarak bilinen bu oyuncu ikizler, halkı büyüleyerek onlara resmi bir isim vermek için şehir genelinde bir yarışma düzenlenmesine neden oldu. Hong Kong'un yerel olarak doğan bu ilk pandaları, Ying Ying'i ise dünyanın en yaşlı ve ilk kez anne olan panda annesi yapıyor.