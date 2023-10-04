Seyşeller'de ana muhalefet liderine "büyücülük" suçlaması

Seyşeller Haber Ajansına göre, ülkede 2025'te yapılacak devlet başkanı seçimlerinde aday olması planlanan ana muhalefet lideri Herminie, "büyücülük yapmak" suçlamasıyla karşı karşıya.

Herminie, 6'sı Seyşeller ve 1'i Tanzanya uyruklu 7 kişiyle "büyücülük yapmak" ve "doğal olmayan batıl eylemlerde bulunmak"tan yargılanıyor.

Açılan soruşturma kapsamında, 29 Eylül'de parti genel merkezinde gözaltına alınan Herminie, dün çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakıldı.

Basına açıklama yapan Herminie, kararın "siyasi" olduğunu söyleyerek hükümete suçlamalarda bulundu.

3 Kasım'da yapılacak duruşmada sanıklar, suçlu bulunmaları halinde para cezasına çarptırılacak.

Seyşeller Uluslararası Havalimanı'nda, eylülde, çeşitli taşlar ve tozlar, içinde kahverengi sıvı bulunan küçük şişeler ve "satanizm" sembolleri içeren bir dizi belgeyle yakalanan bir Tanzanya vatandaşının telefon rehberinde, Herminie'nin adının kayıtlı olduğu tespit edilmişti.