Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Shinzo Abe suikastında gerçekler ortaya çıktı! Saldırgan Tetsuya Yamagami’den yeni itiraf!
Giriş Tarihi: 13.7.2022 11:18 Son Güncelleme: 13.7.2022 11:21

Shinzo Abe suikastında gerçekler ortaya çıktı! Saldırgan Tetsuya Yamagami’den yeni itiraf!

İHA
Shinzo Abe suikastında gerçekler ortaya çıktı! Saldırgan Tetsuya Yamagami’den yeni itiraf!

Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe suikastının yankıları devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Abe'nin öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Suikastinin zanlısının, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya'ya ilk olarak Abe'nin dedesinin getirdiğine inandığı belirlenirken zanlının yeni ifadeleri de suikastın arka planını gün yüzüne çıkardı.

Geçtiğimiz Cuma günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Abe'nin katil zanlısı 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami'nin ifadesinde, daha önce de suçladığı dini grup olan Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu, kısa adıyla Birleşme Kilisesi'nin annesinin iflasına nasıl neden olduğunu anlattığı öğrenildi.

ANNESİNİN İFLASINA NEDEN OLDU

Annesinin 1998 yılında dini gruba katıldığını ifade eden Yamagami, daha sonra Nara şehrindeki iki arsayı ailenin onayı olmadan satarak söz konusu dini gruba büyük bağışlar yaptığını söyledi.

Yüksek miktardaki bağışların ardından ailesinin maddi durumunun giderek kötüleştiğini ve mali çöküş yaşadıklarını açıklayan saldırganın, suikasti de Abe'nin annesinin iflasından sorumlu tuttuğu grubu desteklediğini düşünmesi nedeniyle gerçekleştirdiğini yinelediği bildirildi.

SİLAHI DAHA ÖNCE TEST ETMİŞ

Yamagami, ayrıca suikasttan bir önceki gece, soruşturmaya konu olan dini grupla ilişkisi bulunan bir tesise giderek silahını test ettiğini itiraf etti. Polis ise Nara şehrinde bulunan tesiste yaptığı incelemede duvarda kurşun deliğine benzer izler ve mermi parçası olduğu düşünülen metal parçaları bulunduğunu açıkladı.

DİNİ GRUP İDDİASI DOĞRULANDI

İddialara konu olan kiliseden yapılan açıklamada da saldırganın annesinin dini grubun takipçisi olduğu doğrulandı.

İnsanların kendi istekleriyle bağış yaptıkları ve bağış miktarlarına kendileri karar verdikleri kaydedilirken, Abe'nin ise daha önce bir grup etkinliğine "organizasyonun barışı teşvik etme amaçlı faaliyetlerine övgü niteliğinde" bir mesaj gönderdiği belirtildi. Buna rağmen Abe'nin grubun bir üyesi ya da danışmanı olmadığı vurgulandı.

NELER OLMUŞTU?

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz Cuma günü Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Eski bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan saldırganın, daha önceki ifadelerinde annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya'ya ilk olarak Abe'nin eski başbakan olan dedesinin getirdiğine inandığı için Shinzo Abe'yi hedef aldığını söylemişti.

Shinzo Abe suikastında şok detaylar: Saldırgan Tetsuya Yamagami'den akılalmaz intikam

ARKADAŞINA GÖNDER
Shinzo Abe suikastında gerçekler ortaya çıktı! Saldırgan Tetsuya Yamagami’den yeni itiraf!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA