Şi Cinping güçlenerek çıktı

Uluslararası sistemde giderek önemi artan Çin'deki tarihi Ulusal Kongre tamamlandı. 5 yılda bir düzelenen ve bir hafta süren Çin Komünist Partisi'nin kongresi olaylı geçti. Sonuç bildirgesine göre Devlet Başkanı Şi Cinping'in iktidarını 3. döneme taşımasının yolu açıldı. 2018'deki değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural kaldırılmıştı.Toplantıda partinin en üst yönetim organı Merkez Komite seçildi. Komite'de Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Şi Cinping yine yer aldı. Şi'nin adının yer alması, yeniden genel sekreter seçilerek iktidarını sürdüreceğine işaret ediyor.Partinin tepe yönetimini oluşturan Daimi Komite'deki 7 üyeden 4'ünün bulunmaması dikkati çekti. Değişim, Çin liderinin yeni kadrolarla yoluna devam edeceğini gösteriyor. Yapılacak yeni atamalar Şi'nin partideki gücünün artacağı anlamına geliyor. Bugün ise Merkez Komite ilk toplantısını yapacak. Komite, 25 kişilik Siyasi Büro'yu ve 7 kişilik Daimi Komite'yi seçecek. Toplantının ardından Çin'in yeni liderleri basının karşısına çıkacak.Kapanışa damga vuran olay eski devlet başkanı Hu Cintao'nun salondan çıkarılması oldu. Olay, mevcut lider Şi Cinping'in konuşması öncesinde yaşandı. Çin devleti açıklama yapmazken uzmanlar, "Şi'nin iktidarına karşı bir hareket nedeniyle mi yoksa ilerlemiş yaşından dolayı mı, bilinmiyor" dedi.Çin lideri Şi Cinping'e bu hafta "Halkın Lideri" unvanının verilip verilmeyeceği de merak ediliyor. Bu unvan daha önce Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'a verilmişti. Batı basınında Şi Cinping için "Çin'in Mao'dan sonraki en güçlü lideri" yorumları yapılıyor.Kongre'de yazılı olmayan kurala göre 68 yaşına gelen emekli oluyor. Bu kural 69 yaşında olan Şi için uygulanmadı. Şi Cinping, 2012'de iktidara gelmişti.