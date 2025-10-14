Şi Cinping’ten Afrika açılımı: Mozambik’le stratejik ortaklık güçleniyor

Şi ayrıca, enerji, maden ve altyapı alanlarında bütünleşik kalkınma yolları oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şi, iki ülke arasında yarım asırdır süren dostluğun sağlamlığını vurguladı. Çin lideri, Mozambik'in kendi kalkınma yolunu bağımsız şekilde keşfetmesini ve ulusal birliğini korumasını desteklediklerini belirtti.

"TEK TARAFLILIĞA VE HEGEMONYAYA KARŞIYIZ"

Küresel meselelere de değinen Şi Cinping, tek taraflı politikalara ve hegemonyacılığa karşı çıktıklarını belirterek, iki ülkenin ve "Küresel Güney"in ortak çıkarlarını korumak üzere Küresel Yönetim Girişimi'ni uygulamak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

LEVİ: ÇİN KÜRESEL İSTİKRARA KATKI SAĞLIYOR

Mozambik Başbakanı Maria Benvinda Levi ise Çin'in küresel refah ve istikrara yaptığı katkıları takdir etti. Levi, ekonomi, ticaret, madencilik ve bilim-teknoloji alanlarında Çin'le daha yakın işbirliği içinde çalışmak istediklerini belirtti.