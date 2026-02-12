Siber zorbalığa karşı eylem planı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Avrupa Komisyonu, çocukları hedef alan siber zorbalıklarla mücadele için kapsamlı bir eylem planı açıkladı. Dijital Hizmetler Yasası'nın sunduğu imkânlarla hazırlanan plan, teknoloji devlerine zararlı içerikleri hızla kaldırma ve denetleme yükümlülüğü getiriyor. Komisyon, çevrimiçi şiddetin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmak için ortak şikâyet mekanizması kuracağını duyurdu. Plan ayrıca, okullarda dijital okuryazarlık eğitimlerinin artırılmasını ve ebeveynlere yönelik rehberlik hizmetlerinin genişletilmesini de içeriyor.