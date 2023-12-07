Sıcak çatışma başladı: İsrail ordusu Han Yunus’ta ağır kayıp verdi

İşgalciİsrail Ordusu 7 Ekim - 1 Aralık arasında "güvenli bölge" ilan ederek sivilleri tahliye ettiği Gazze'nin Han Yunus kentini günlerdir ağır bombardımana tabi tutuyor. İsrail birlikleri Gazze'de ilk kez alan kontrolü yapmaya çalıştığı bölgelerde Hamas'ın büyük direnişiyle karşılaşarak ağır kayıplar verdi. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Yasin 105 roketleriyle son 24 saatte İsrail'e ait aralarında Merkava tanklarının da bulunduğu 27 askeri aracı imha ettiklerini, 2 İsrail askerinin keskin nişancıyla vurularak etkisiz hale getirildiğini, 15 kişilik piyade grubunun vurulduğunu duyurdu. Tünele girmeye çalışan bir İsrail askeri birliği de patlayıcıyla geri püskürtüldü. İsrail devlet televizyonu ise 100 askerin yaralandığını duyurdu. Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 86'ya ulaştı.