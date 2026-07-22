Sıcak hava Cezayir’i yaktı: Orman yangınlarında ağır bilanço

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'in farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki orman yangınlarında 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uzun süren sıcak hava dalgasının birçok ilde orman yangınlarını körüklemeye devam ettiği aktarıldı.

Cezayir Sivil Koruma Dairesi Sözcüsü Nassim Bernaoui, temmuz ayının başından bu yana ülke genelinde bin 460 orman yangınının kaydedildiğini söyledi. Bernaoui, Sivil Koruma ekiplerinin ordu, Orman Genel Müdürlüğü, yerel yetkililer, diğer ilgili kurumlar ve gönüllülerle koordineli olarak yürütülen operasyonlar sayesinde yangınların yüzde 85 ila 90'ını kontrol altına aldığını bildirdi.

Bernaoui, Annaba, Bejaia, Guelma, El Tarf, Khenchela, Mila, Bouira, Medea ve Mascara illerinde devam eden yangınları söndürmek ve yayılmalarını önlemek için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.