Sıcak hava dalgası Güney Kore’yi vurdu: 3 ölü

Güney Kore’de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası Daegu kentinde 1942’den bu yana ilk kez sıcaklıkların 40 dereceyi aşmasına neden oldu. Öte yandan, aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle de 3 kişi hayatını kaybetti.

Sıcak hava dalgası Güney Kore’yi vurdu: 3 ölü
AA

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin büyük bölümünde aşırı sıcak uyarıları yürürlükte kalırken, sağlık sorunları da artıyor.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Daegu kentinde hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşarak 1942'den bu yana ilk kez 40 derece eşiğini aştığını bildirdi.

Yetkililer, aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklardan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Güney Kore'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekoru kırılmıştı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#GÜNEY KORE

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