Sıcak hava dalgasına sığınak önlemi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gelecek yazdan önce insanlara aşırı sıcaklardan korunma imkânı sunmak amacıyla kamu binalarında ulusal bir iklim sığınakları ağı kurulacağını duyurdu.

FİNANSE EDİLECEK

Duyuru, Sanchez'in çarşamba günü Madrid'de düzenlenen bir konferansta iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele planını açıklamasının ardından geldi. İspanya, 2025 yılında tarihinin en sıcak yazını yaşadı ve üç sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Sanchez, ulusal sığınak ağı kapsamında serinlik sağlayan alanların herkes için erişilebilir olacağını söyledi. Sığınakların "en çok ihtiyaç duyulan, sıcakların insanları en çok etkilediği" bölgelerde hükümet tarafından finanse edileceğini belirtti.