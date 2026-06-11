Sıcaklar kavuruyor
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde sıcaklıkların mayıs ayında 48 derecenin üzerine çıkmasıyla ölüm vakalarında artış yaşandı. Euronews'te yer alan habere göre, sıcak geçen tek bir gün, Hindistan genelinde yaklaşık 3 bin 400 ölüme yol açıyor. Sıcak hava dalgalarına bağlanan resmi ölüm sayıları ülke genelinde yılda 500 ile 1500 arasında değişiyor. Diğer taraftan İngiltere, Fransa, İrlanda ve Portekiz'de sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, olağandışı erken gelen sıcak hava dalgasının "yeni normal" haline gelmeye başladığı uyarısında bulundu. Raporda, sıcaklıklardaki ani yükselişin insanlar, tarım ve ekosistemler üzerinde etkileri artırdığı, uyum sağlamak için yeterli zaman bırakmadığı vurgulandı.