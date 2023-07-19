Sıcaklık rekorları kontrolden çıktı

Dünyanın dört bir yanında ardı ardına sıcaklık rekorları gelmeye devam ediyor. İspanya'da 1928'den bu yana Girona kentinin Figueres ilçesinde 18 Temmuz'da ölçülen 45.4 derece ile hava sıcaklığı rekoru kırıldığı açıklandı. İtalya'nın başkenti Roma'da tarihte ilk kez termometreler 42 dereceye çıktı. Sicilya 47'yi, Sardinya adasıysa 44 dereceyi gördü. Çin'in kuzeybatısında sıcaklık 52 dereceye yükseldi. ABD California'daki Ölüm Vadisi'nde pazar günü 52 derecelik sıcaklık görülürken, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te hava 18 gündür 43 derece. Tunus'un bazı kesimlerinde sıcaklığın 50 dereceye ulaşması bekleniyor. Avrupa genelinde geçen yıl aşırı sıcaklara bağlı nedenlerden dolayı 61 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.