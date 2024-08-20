Sicilya’da batan teknedeki kayıp milyarderler aranıyor

İtalya'nın güneyindeki Sicilya açıklarında önceki gün şiddetli fırtına sırasında süper lüks yatın batmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaybolan 6 kişi için arama çalışmaları dün yeniden başlatıldı. Kurtarma ekipleri ve dalgıçlar, Morgan Stanley Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi, "İngiliz Bill Gates" olarak adlandırılan teknoloji milyarderi Mike Lynch ile 18 yaşındaki kızı Hannah, Lynch'in ABD'li avukatı Chris Morvillo ve eşi Nada'yı bulabilmek için yatın battığı noktaya geri döndü. Kayıp kişilerin 50 metre derinlikteki (164 feet) gövdenin içinde mahsur kalmış olabileceği düşünülüyor. Yat, 12'si yolcu, 10'u mürettebat olmak üzere toplam 22 kişiyi taşıyordu.