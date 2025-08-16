Şiddetli yağışlar Pakistan’ı sarsıyor: Yıkılan evlerde birçok cansız bedene ulaşıldı

Geo News kanalının haberine göre, arama kurtarma ekipleri, Pakistan'ın kuzeyinde gece boyunca heyelan ve ani sel baskınları yüzünden yıkılan evlerde birçok cansız bedene ulaştı.

Seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı Hayber Pahtunhva eyaletinde 307, Gilgit Baltistan bölgesinde 12, Azad Keşmir bölgesinde ise 11'e çıktı.

Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, 32 kişinin kayıp olduğunu belirtti.