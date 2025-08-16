Şiddetli yağışlar Pakistan’ı sarsıyor: Yıkılan evlerde birçok cansız bedene ulaşıldı
Pakistan’ın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları faciayı beraberinde getirdi. Doğal afet nedeniyle şu ana kadar 330 kişi yaşamını yitirdi.
Geo News kanalının haberine göre, arama kurtarma ekipleri, Pakistan'ın kuzeyinde gece boyunca heyelan ve ani sel baskınları yüzünden yıkılan evlerde birçok cansız bedene ulaştı.
Seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı Hayber Pahtunhva eyaletinde 307, Gilgit Baltistan bölgesinde 12, Azad Keşmir bölgesinde ise 11'e çıktı.
Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, 32 kişinin kayıp olduğunu belirtti.
Yetkililer, ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını verdi.