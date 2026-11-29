Gelişmiş yapay zekâların yıllardır çözülemeyen zorlu şifrelerin sırrını çözmüş olabileceği iddiası, finans ve güvenlik dünyasını alarma geçirdi. Bilgisayar bilimcisi Scott Aaronson'ın paylaştığı bu duyumlar doğru çıkarsa, bankacılık işlemleri ve devlet sırları beklenenden çok daha kısa sürede, hatta aylar içinde korumasız kalabilir.

Bugüne kadar internet ve banka hesaplarımızı koruyan şifrelerin ancak yıllar sonra gelişecek kuantum bilgisayarlarla kırılabileceği düşünülüyordu. Kurumlar bu tehlikeye karşı 2032 yılına kadar önlem almayı planlıyordu. Ancak yapay zekânın hızla gelişmesi, bu riski yıllar sonrasından bugüne çekmiş durumda. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji devlerinin bu alandaki yeni keşiflerini paylaşırken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Teknoloji şirketleri henüz sessizliğini korurken uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: Yapay zekâ şifreleri kırmanın kolay bir yolunu bulmuş olabilir ya da böyle bir yolun imkânsız olduğunu kanıtlayarak mevcut sistemlerimizin sanılandan daha güvenli olduğunu göstermiş olabilir. Şimdi herkes şirketlerden gelecek resmi açıklamayı bekliyor.

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