Sığınacak yerleri kalmadı

Siyonist İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 15 günde 523 Filistinli daha yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren soykırımda ölenlerin sayısı 44 bin 235'e yükseldi. İsrail saldırıları ve açlıkla mücadele eden Gazzelilerin çilesi son günlerde fırtına ve yağmurla ikiye katlandı. Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, saldırılardan kaçan Filistinlilerin sahil bölgesine kurduğu çadırlardan 10 bininin iki gün etkili olan olumsuz hava şartları ve dalgalar nedeniyle parçalandığı belirtdi. Yağmur sonrası çadırları su bastı ve kanalizasyonlar taştı. 500 bin kişinin salgın hastalıklarla karşı karşıya kaldığı açıklandı. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce yerinden edilmiş kişiyi kurtarmak için uluslararası topluma, dünyanın tüm ülkelerine ve tüm uluslararası kuruluşlara cil insani yardım çağrısı yapıldı.İsrail, bir yılı aşkın süredir yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girişini engelliyor.2.3 milyon Filistinli, İsrail saldırılarının yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi.Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sı yıkıldı.Hem zorla göç ettirilmeleri hem de konutlardaki ciddi yıkım nedeniyle başlarını sokacak yer bulamayan yüz binlerce Filistinli, Gazze'de derme çatma çadırlara sığınmış durumda.Filistinli anne Vela Sedr, "Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çocukların elbisesi dahi yok. Kendim için değil çocuklarım için endişe ediyorum" sözleriyle maruz bırakıldıkları insanlık dışı koşulları özetledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise AB'nin İsrail'in 2024'te sürdürdüğü eylemleri engellemekte başarısız olduğunu belirtti.İsrail'in soykırımı altında yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin tek sığınağı olan çadırlardan yaklaşık 10 bini şiddetli fırtınada yerle bir oldu. Kanalizasyonlar taştı, 500 bin kişi salgın hastalıklarla karşık arşıya kaldıAvrupa ve ABD medyası, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını görmezden geliyor. Böylece gerçekleri okuyucularından saklıyorlar. Öte yandan UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama emri, Avrupa'dan İrlanda, Belçika, Fransa, Slovenya, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İsveç, İsviçre, Portekiz, İspanya, Norveç, Litvanya, Estonya ve Lihtenştayn dahil birçok ülke tarafından yerine getirilecek.İSRAİL ve Lübnan Hizbullah'ı arasındaki çatışmalar sürerken yeni bir ateşkes iddiası geldi. ABD ve İsrail basını, Lübnan ile Tel Aviv arasında bir ateşkes için anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Taslak ateşkes anlaşması, siyonist İsrail ordusunun güney Lübnan'dan çekileceği, Lübnan ordusunun sınıra yakın bölgelerde konuşlanacağı ve Hizbullah'ın ağır silahlarını Litani Nehri'nin kuzeyine taşıyacağı 60 günlük bir geçiş dönemi içeriyor. Ateşkesin bölgesel gerilimi önemli ölçüde azaltabileceği düşünülürken bunun Gazze'deki katliamları nasıl etkileyeceği merak konusu. Öte yandan ateşkesin iddialarına rağmen iki taraf arasındaki saldırılar dün de sürdü.