Sığınaklar yetersiz kaldı

İsrail yönetimi, kuzey sınırında gerilimin tırmanmasıyla birlikte 31 köyde acilen 100 sığınak inşa edilmesini kararlaştırdı. Öte yandan, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın telefonuna sızıldığına dair iddialar gündeme düştü. İsrail, yaklaşan Hamursuz Bayramı'nda saldırı ihtimali için teyakkuzda.

YENİ SİLAHLAR TEST EDİLİYOR

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta özellikle sivil yapıların hedef alınması gündemden düşmezken, yeni silahların kullanılması ise dikkat çekiyor. The New York Times'ın görsel kanıt ve uzman analizlerine yer verdiği haber, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında daha önce savaşta test edilmemiş yeni bir balistik füze kullandığını ortaya koydu. Analizlere göre, 28 Şubat'ta İran'ın güneyindeki Lamerd kentinde gerçekleştirilen saldırıda, "Hassas Vuruş Füzesi (PrSM)" adı verilen kısa menzilli balistik füze kullanıldı.