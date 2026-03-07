Sığınaklara İsrailli olmayanları almıyorlar

Kendilerini seçilmiş olarak atfeden sapkın Yahudiler, İran'ın füzeleri altındayken hemen sığınaklara koşuyor. Sığınaklara sadece kendileri gibi olanların girmesine izin veriyorlar. İran füzeleri İsrail'i vururken sığınaklarda partiler yaparak videolar paylaşıyor, İsrail'e dışarıdan çalışmaya gelenler ya da bölgedeki Filistinlileri sığınaklara sokmuyorlar. Öte yandan ABD Başkanı Trump'a sert eleştiriler artıyor. TIME Dergisi kapağına Trump'ın bombaladığı ülkeleri taşırken Economist'te "Donald Trump derhal durmalıdır" ifadesi yer aldı. Trump'ın seçmenlerinden de "İsrail'in peşinden savaşa süreklendik" tepkileri artıyor. Öte yandan Trump Küba'yı tehdit ederek "İran'dan sonraki durak" dedi.

A HABER EKİBİNE KEYFİ GÖZALTI

İsrail polisi, İran saldırılarını Tel Aviv'den takip eden A Haber ekibini hiçbir açıklama yapmadan gözaltına aldı. Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, üç saat boyunca bekletildi. Bu olay, İsrail'in basın mensuplarına yönelik uyguladığı sansür ve baskıyı bir kez daha gözler önüne sererken Kavasoğlu ise alıkonulma anlarını anlatarak, "Yasaklı bölgede olmamamıza rağmen Türk olduğumuz duyulunca farklı davranıldı" dedi.

YAPAY ZEKÂ KATLİAMLARA ORTAK OLUYOR

Yapay zekâ alanında önde gelen teknoloji şirketleri, son dönemde Pentagon ile imzaladıkları anlaşmalarla ürünlerinin savaş alanlarında kullanılmasına olanak sağlıyor. Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, Grok modelinin ABD ordusunun en hassas istihbarat, silah geliştirme ve savaş alanı operasyonlarında kullanılması için Pentagon ile anlaştı. OpenAI da Pentagon ile anlaşmaya vardığını duyururken, Anthropic ise Pentagon'un taleplerini tam olarak kabul etmemesi nedeniyle baskı altında bulunuyor. Teknoloji şirketleri, daha önce de İsrail ordusuna yapay zekâ ve bulut bilişim alanında hizmet vermişti.