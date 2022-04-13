Sığınaktan karanlığa...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 135 km uzaklıktaki Çernigiv'de çok sayıda ev, bombardımanlardan dolayı ağır hasar aldı. Bu evlerden biri de Svitlana ve Andriy'nin yaşadığı evdi. Svitlana ve Andriy, 16 Mart'ta başlayan ağır bombardımanların ardından haftalarca sığınakta yaşam sürdü. Rusların geri çekilmesi sonrasında çıktıkları sokakta gördükleri manzaralar karşısında şok geçirdiler.Çernigiv kentine bağlı Noyosiyolovka Köyü yoğun bombardımanlar sonucunda yerle bir oldu, Yuri Gagarin Stadı da harabeye döndü. SABAH'a konuşan Svitlana, "Tanklar ve topçular iki hafta boyunca hiç durmadan ateş etti. Cephanelikteki her şey kullanıldı. Hatta bir ara pusuya yattılar. İnsanlar 15-20 dakika arada sığınaktan çıktıklarında Ruslar bombalamaya devam etti. Birçok sivil bu kadar çok bombalama yüzünden hastaneye götürüldü ve hayatını kaybetti. 16 Mart gecesi 3 kez hava bombardımanı oldu. 17 Mart'ta da yoğun ateş vardı. Burada yok edilmiş birçok ev var. Bir sürü insan konaklama yerlerini kaybetti. Yaşanacak bir yer kalmadı" dedi.Çatışmalarda evleri büyük hasar aldığı için komşularında kaldıklarını kaydeden Svitlana, "Sığınakta saklanıyorduk. Maaşımız 180 dolar ve evlerimizi kendimiz baştan inşa etmeye gücümüz yetmez. Kocam doktor ve ben de hemşireyim. Memurlar burada çok az para alıyor. İnsanların evlerini yeniden inşa etme imkânı, parası yok. Bütün bu evler, yıllar içinde inşa edilmiş ve miras olarak bırakıldı" diye konuştu.Evlerinde başka evlere atılan bombalardan sıçrayan 12 mermi deliği olduğunu söyleyen Svitlana, acı dolu günleri şöyle anlattı: "Bazı evler direkt olarak Sovyet yapımı FAB500 hava bombalarıyla vuruldu. Bir sonraki gün de başka bir eve daha FAB500 isabet etti. 152 mm kalibre, Kundağı Motorlu Topçu Sistemi tarafından tüm gün bombalandı. Bunları 120 milimetrelik havan mermisi izleri. Tanklar ve topçular iki hafta boyunca hiç durmadan devam ettiler. Cephanelikteki her şey kullanıldı. 35 atış saydık. Onlar 1.5 saat boyunca aralıksız sivillere acımadan vurabildiler.