Silah kendilerine doğrulunca akılları başlarına geldi

İTALYA'YA DERS GİBİ CEVAP

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana bebekleri kundaktan mezara gönderiyor. 19 binden fazla Filistinliyi katlettiler. Öldürülenlerin yüzde 70'i kadınlar ve çocuklardı. Tüm bu katliamlar boyunca İsrail'e askeri destek veren, hemen Tel Aviv'e giden ve her fırsatta "İsrail'in yanındayız" diyen Batılı devletler son günlerde ardı ardına çark ediyor. Bu seri U dönüşlerinin arkasında kamuoyunda İsrail'e karşı yükselen sesler, Batılı firmalara yönelik boykotlar etkili oldu. Ancak işgalci İsrail'in önceki gün kiliseleri hedef alması Avrupa'nın tepkisini katladı. İsrailli keskin nişancılar, Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen anne ve kızını öldürünce bir bir İsrail karşıtı açıklama yarışına girdiler.Başbakan Rishi Sunak, Tel Aviv'e ilk koşan liderlerdendi ve "İsrail'in kazanmasını istiyoruz" demişti. Aynı Sunak dün "Gazze'de çok fazla sivil öldü" dedi. Katolik Kilisesi Kardinali Vincent Nichols ise kilisedeki saldırılara ilişkin"Kesinlikle soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet" ifadesini kullandı.Başbakan Olaf Scholz daha birkaç hafta önce "Gazze'de ateşkesin doğru olmadığını düşünmüyorum" demişti. Dün ise İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları, Times gazetesine ortak makale yazarak "İngiltere ve Almanya, Gazze'de acil değil sürdürülebilir ateşkes istiyor. Ebeveynler olarak çok sayıda çocuğun öldürülmesi veya yaralanması kalplerimizi kırıyor" dedi.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Tel Aviv'e gidip İsrailli siyasilerle kol kola pozlar vermişti. İsrail önceki gün ayrıca bir Fransız bakanlık mensubunu öldürdü. Paris yönetimi bu sefer İsrail'i kınayan bir açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Gazze'deki durumdan derin endişe duyduğunu ve "çok fazla sivilin öldürüldüğünü" belirtti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "korkunç bir ayrım gözetme eksikliğine şahit olunduğunu" belirterek, "çatışmalara acil insani ara verilmesi" çağrısı yaptı.İşgal ordusunun geçtiğimiz cuma günü İsrailli 3 rehineyi 'yanlışlıkla' öldürmesinin yankıları sürüyor. Rehinelerin beyaz bayrak taşımalarına rağmen vurulmasının ardından İsrail kamuoyunda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik istifa baskıları en üst seviyeye çıktı. Öte yandan ABD, Katar ve İsrailli yetkililerin olası yeni rehine takasları konusunda Polonya'da görüştüğü iddia edildi. Hamas'ın elinde 130'a yakın İsrailli rehine daha var. Hamas "İsrail, Gazze'den çekilmedikçe yeni rehine takası olmayacak" açıklamasını yaptı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümeti de nadir bir şekilde İsrail karşıtı açıklama yapmaya başladı. Ancak Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin dün yaptığı "İsrail hükümetine ve ordusuna, Gazze Şeridi'ndeki Hıristiyan ibadethanelerini koruması için samimi bir çağrıda bulunuyorum. Hamas teröristlerinin saklandığı yer burası değil" paylaşımına BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'den ders gibi cevap geldi: "Sayın Bakan Antonio Tajani, bu durumda İsrail'in; hastaneleri, okulları, camileri, yerleşim yerlerinin tamamını bombalamasında sizin için sorun yok, öyle mi? Biliyorsunuz, bu bombalamalarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce insan öldü. Bunlar uluslararası suçtur, bakan."İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden ABD'liler ile bir araya geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Charles Brown, dün bir kez daha İsrail'e gitti. ABD medyasına göre Başkan Joe Biden yönetimi Netanyahu ve savaş kabinesine şimdiye kadarki en net mesajları iletti. Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze saldırılarını yavaşlatmayı planladığı biliniyor.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin dün İsrail'e Gazze'ye kara, deniz ve hava yollarından yardım girişine izin vermesini talep eden bir öneriyi oylayabileceği belirtildi. AFP haber ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hazırlanan ve Gazze'de "düşmanlıkların acilen ve sürdürülebilir bir şekilde durdurulması" çağrısında bulunan yeni bir karar tasarısını oylamaya sunmayı planlandığını bildirdi. Yeni kararda ayrıca tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapılıyor ve iki devletli çözüme destek teyit ediliyor. ABD, "insani ateşkes" çağrısında bulunan önceki Güvenlik Konseyi kararını veto etmişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden ABD'liler ile bir araya geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Charles Brown, dün bir kez daha İsrail'e gitti. ABD medyasına göre Başkan Joe Biden yönetimi Netanyahu ve savaş kabinesine şimdiye kadarki en net mesajları iletti. Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze saldırılarını yavaşlatmayı planladığı biliniyor.İran ile İsrail arasındaki siber savaş şiddetleniyor. İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine İsrail'in siber saldırı düzenlediğini doğruladı. İsrail de ülkenin kuzeyinde yer alan Safed kentindeki bir tıp merkezine düzenlenen siber saldırının arkasında İran ve Hizbullah'ın olduğunu ileri sürdü.Yemen'ın güneybatısındaki Babu'l Mendeb Boğazı, Husilerin, İsrail bandıralı ya da İsrail limanlarına giden gemileri hedef almasıyla gündemde. Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketleri, artan Husi tehdidinin ardından gemilerinin rotasını Kızıldeniz dışına çevirdi. Deniz yoluyla taşınan petrolün yüzde 10'unun geçtiği Babu'l Mendeb Boğazı, deniz seferlerini ortalama 14 gün kısaltıyor. Dün son olarak İngiliz enerji şirketi BP, Yemen'deki Husilerin ticari gemileri hedef almasının ardından Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını bildirdi.