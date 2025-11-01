Silah lobilerinin baskılarına karşı Trump’tan hamle

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Şi Cinping ile görüşmesi öncesinde nükleer silah testlerine başlanma talimatı vermesinin yankıları sürüyor. Açıklamanın zamanlaması, uluslararası kamuoyunda dikkat çekerken, bu kararın ardında sadece Çin ve Rusya'ya yönelik caydırıcılık değil, aynı zamanda ABD savunma sanayiine yeni alanlar açma hedefi olduğu da konuşuluyor. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Palantir, Boeing, General Dynamics gibi şirketler uzun süredir yeni projeler için test alanı ve üretim sahası arayışındaydı. Savunma Politikaları Uzmanı Jeffrey Lewis "Bu, sadece bir askeri hamle değil, aynı zamanda iç ekonomik ve sanayi stratejisidir. Savunma şirketlerine 'hazır olun' mesajı verildi" dedi.

DİKKATİ DAĞITMAK İSTİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, arabuluculuk çabalarına rağmen Gazze'deki ateşkesi bozarak yeni saldırılara başlaması, ABD içinde tartışma konusu oldu. Trump'ın, Netanyahu'nun bu adımıyla İsrail'in savaşı uzatmaya çalıştığını düşündüğü; buna karşılık ABD'deki savunma sanayii lobisini Gazze yerine daha küresel alanlara yönlendirmek istediği değerlendiriliyor. Bir ABD'li yetkili Axios'a verdiği demeçte "Trump yönetimi, Gazze'deki savaşın ABD savunma şirketlerini İsrail'e odaklayarak başka alanlardaki yatırımları zayıflatmasından endişeli" değerlendirmesini yaptı.

ÜST DÜZEY İSİMLERDE SUİKAST KORKUSU

ABD'de muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'in öldürülmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki üst düzey yetkililer, kalıcı ikamet için askeri üs bölgelerine taşındı. The Atlantic'in edindiği bilgilere göre, en az altı üst düzey yetkili, kendilerini ve ailelerini "sadece olası şiddetten değil, aynı zamanda protestolardan" da korumak için taşınmayı kabul etmek zorunda kaldı.