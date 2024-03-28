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Giriş Tarihi: 29.3.2024

Silah verenler de soykırımın suç ortağı

BM Raportörü Albanese, İsrail’e silah sağlayan devletlerin soykırım suçuna ortak olabileceği sinyalini verdi. UNICEF Sözcüsü ise “Gazzeli çocuklar kâbusun sona ermesi için öldürülmeyi umuyorlar” dedi

Silah verenler de soykırımın suç ortağı
İsrail'in 174 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye çıktı. UNICEF Sözcüsü James Elder'in sözleri yaşanan vahşetin özeti oldu. Elder, geceleri Gazze'de uyumanın "tabutta uzanmak" gibi olduğuna işaret ederek, "Gazzeli çocuklar kâbusun sona ermesi için öldürülmeyi umuyorlar" dedi. BM'nin soykırım raporu ise katil İsrail'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmakla kalmadı, destek veren ülkelerin de savaş suçlarındaki payını gözler önüne serdi.




AMBARGO ÇAĞRISI
İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım yaptığına dair güçlü belirtiler olduğuna dikkat çeken BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'e silah sağlayan devletlerin soykırıma ortak olabileceği sinyalini verdi.




İsrail'in BM Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen beş eylemden üçünü gerçekleştirdiğine dikkat çeken Albanese, "İsrail'e silah tedarik eden devletlerin soykırım suçuna ortak olup olmadıklarını söylemek için henüz çok erken. Ancak bu tedarikler, Uluslararası Adalet Divanı'nın ocak ayında Gazze'ye ilişkin verdiği kararla açıkça çelişiyor" dedi.
Albanese, Tel Aviv'e ekonomik yaptırımlar ve silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunduktan sonra İsrail'in saldırısına uğradığını belirtti.
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Silah verenler de soykırımın suç ortağı
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