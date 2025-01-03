Silahlı kutuplaşma artıyor

ABD'de yeni yıl ardı ardına yaşanan iki saldırı ülkedeki silahlı kutuplaşmasının geldiği boyutu ortaya koydu. Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından önce gerçekleştirilen saldırılarla ülkede beyaz milliyetçilerle siyahi ve göçmenleri karşı karşıya getirebilecek olayların başlamasından endişe ediliyor. New Orleans'ta 15 kişinin öldüğü araçlı saldırı ile Trump International Oteli'nin önünde Tesla marka bir aracın patlatıldığı olayda, araçların aynı uygulamadan kiralanması ve şüphelilerin eski ordu mensubu olması dikkati çekmişti.