Silahsız genci sebepsiz katletti

İsrailordusunun geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği operasyonda vurularak öldürülen 16 yaşındaki Filistinli'nin "sebepsiz yere" öldürüldüğü kanıtlandı. İsrail güçleri iki gün süren saldırıda 12 Filistinliyi öldürdü. İsrail, öldürülen tüm Filistinlilerin savaşçı olduğunu savunuyordu. Ancak ortaya çıkan videolar, 16 yaşındaki Abdurrahman Hassan Ahmad Hardan'ın vurulduğunda silahsız olduğunu gösteriyor. BBC'nin haberine göre ilk olarak İngiliz Times Gazetesi tarafından doğrulanan bir videoda, Abdurrahman'ın, El Emel Hastanesi'nin yanındaki sokakta silahsız olduğu ve daha sonra da başından vurularak yere düştüğü görülüyor.