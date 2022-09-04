Silahsız uçağa bile radar kilidi attılar

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içinde sorunların çözümüne yönelik çağrılarına rağmen Yunanistan, gerginliği tırmandırıcı tahriklere, saldırgan eylem ve söylemlere, hukuk tanımaz tutumuna devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, Yunanistan geçen yıl Türk hava sahası ve karasularına yönelik 1616 ihlal ve tacizde bulunurken, söz konusu rakam sadece bu yılın sekiz ayında 1123'e ulaştı.Yunanistan, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti. Özellikle 15 Ağustos'ta Rodos güneyi, Midilli Adası batısı, Ahikerya Adası batısı ve güneyi ile Sakız Adası güneyinde görev uçuşundaki F-16'ları toplam 1330 saniye boyunca radar kilidi atarak taciz etti. Yunanistan, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı faaliyetlerine 18 Ağustos'ta da devam ederek, Sakız Adası güneybatısında iki F-16 uçağına 180 saniye radar kilidi uyguladı.23 Ağustos'ta görev uçuşundaki Türk jetlerini dört farklı olayda toplam 1020 saniye radar kilidi uygulayarak taciz eden Yunanistan, 24 Ağustos'ta Midilli Adası güneybatısında 303 saniye, 29 Ağustos'ta ise Gökçeada güneybatısında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-16 uçağına 350 saniye süreyle radar kilidi attı.Yunanistan son olarak 1 Eylül'de görev uçuşundaki Türk uçaklarına yönelik tacizde bulundu. Rodos güneyinde "NATO Deniz Muhafızı Harekatı" görevi icra eden silahsız deniz karakol uçağına 136 saniye radar kilidi uygulayan Yunanistan, aynı uçağı İstanköy Adası güneybatısında da 53 saniye süre ile radar kilidine maruz bıraktı.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın 1919-1922 yıllarında bazı ülkelerin teşviki ve desteği ile Anadolu'yu işgal girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, bunun sonucunda hüsrana uğrayan Yunanistan'ın başbakanlarını, bakanlarını, hatta genelkurmay başkanını idam ettiğini belirtti. Bakanlık kaynakları, işgal girişimi sonrası Yunanistan'ın tazminat bile ödeyemez duruma düştüğünü anımsatarak, tarihten ders alınması ve yeni maceralardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşmanca hamlelerini sürdüren Yunanistan'a yönelik 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri Yunan medyasında paniğe yol açtı."Erdoğan'dan Yunanistan'a doğrudan tehdit" başlığını atan Yunan Kathimerini gazetesi, "Erdoğan Yunanlıları İzmir'i hatırlamaya çağırıyor ve Samsun'da yaptığı konuşmada 'bedeli ağır olur' uyarısında bulunuyor" denildi. Ta Nea gazetesi de Erdoğan'ın "İzmir'i unutmayın" sözlerini manşetine taşıdı. Haberde, "Türk cumhurbaşkanı, Ankara'nın zamanı geldiğinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğu" ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya medyasında da yankı uyandırdı. Al Jazeera 'Türk Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı 'ağır bir bedel' ödeyeceği konusunda uyardı' derken Bloomberg 'Erdoğan, Yunanistan'ı 'fazla ileri gitmemesi' konusunda uyardı' dedi.Alman Der Spiegel dergisi, "Yunanistan'ın otokrasiye giden yolu" başlığı ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i sert dille eleştirdi. Miçotakis'in kendisini bir reformcu olarak tanıttığını yazan dergi, "Ancak aslında ülkeyi bir otokrat gibi yönetiyor" dedi. Özellikle göç politikası alanında Yunanistan'ın sayısız hukuk ihlali işlediğini belirten dergi, "Avrupa Birliği, Miçotakis'in anti-demokratik politikalarını görmezden geliyor" yorumunu yaptı.