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Giriş Tarihi: 15.6.2023 23:26

Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can ya da mal kaybı olmadı.

AA
Şili’de 5,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Santa Cruz kentinin 49 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

39,1 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Şili'de 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem
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