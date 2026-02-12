Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güney Amerika ülkesi Şili'de, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Coquimbo bölgesindeki Ovalle kentinin 32 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
'ATEŞ ÇEMBERİ'NDE YER ALIYOR
36,9 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.