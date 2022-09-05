Şili'de halk yeni anayasaya "hayır" dedi

Şili Seçim Servisi verilerine göre, şu ana kadar sandıkların yüzde 98,43'ü açıldı.

Yapılan sayımda, ülkede yeni anayasanın yürürlüğe girmesini isteyenlerin oranı yüzde 38,1, istemeyenlerin oranı ise yüzde 61,9 olarak belirlendi.

Böylece, diktatör Augusto Pinochet döneminde hazırlanan ve birçok kez revize edilen mevcut anayasa yürürlükte kaldı.