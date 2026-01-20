Şili’de orman yangını 18 can kaybı

Şili'nin güneyinde 17 Ocak'tan bu yana etkili olan orman yangınları sürüyor. Yangınlar nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiği ve bu sayının artabileceği kaydedildi. Nuble ve Biobio bölgelerinde felaket durumu ilan edildi. Biobio bölgesinde 300 ev kül oldu. 50 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Devletin tüm imkânlarıyla seferber olduğunu dile getiren Devlet Başkanı Gabriel Boric, olumsuz hava koşulları nedeniyle yangınların kısa sürede söndürülmesinin zor gözüktüğünü belirtti.