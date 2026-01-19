Şili’de orman yangını faciası: 18 ölü

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Nuble ve Biobio bölgelerinde devam eden orman yangınları sebebiyle felaket durumu ilan edildiğini duyurdu.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu dile getiren Boric, "Bugün teyit edilmiş 18 ölü var fakat ne yazık ki bunun artacağından eminiz. Zor zamanlardan geçiyoruz, özellikle Penco'da ve Tome'nin bazı bölgelerinde durum kritik seyrediyor." ifadesini kullandı.

Boric, olumsuz hava koşulları nedeniyle yangınların kısa sürede söndürülmesinin zor gözüktüğünü belirterek, "Bildiğiniz gibi bu tür acil durumlarda ilk öncelik her zaman yangınla mücadele etmek ve onu söndürmektir. Ancak hiçbir zaman unutmamalıyız ki burada acı çeken aileler var, insani trajediler yaşanıyor ve biz onların yanında olmalıyız." diye konuştu.