Şili’de pazar alanında facia: Araç kalabalığa daldı! 6 ölü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracın pazar tezgahlarına daldığı ve daha sonra öfkeli kalabalığın yuhalamaları arasında sürücünün polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü.

Olayda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

"ARAÇ KALDIRIMA ÇIKTIĞINDA SAVRULMAYA BAŞLADI"

Vina del Mar Polis Amiri Albay Jorge Guaita, basına yaptığı açıklamada, sürücünün olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre aracın aşırı hızla ilerlediğini belirten Guaita, "Araç kaldırıma çıktığında savrulmaya başladı. Neyse ki bir otobüs durağına çarparak durabildi, aksi takdirde ilerlemeye devam edebilir ve daha büyük bir yıkıma yol açabilirdi." dedi.