Şili’de yangın faciası: 2 bin kişi tahliye edildi
Şili’de orman yangınları hızla yayılırken, Araucania bölgesinde 2 bin kişi tahliye edildi. Facia nedeniyle şu ana kadar 1190 hektarlık alan kül oldu.
Güney Amerika ülkesi Şili'deki Araucania bölgesinde orman yangınları devam ediyor.
Ulusal basında çıkan habere göre, Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, Traiguen kasabasındaki orman yangını nedeniyle 2 bin kişinin tahliye edildiği ve yangının şu ana kadar 1190 hektarlık alanı küle çevirdiği bildirildi.
Açıklamada, Traiguen kasabasındaki tüm okulların tatil edildiği, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği belirtildi.
"YANGIN ÇOK HIZLI YAYILIYOR"
Araucania Bölgesi Şefi Patricio Amparan, basına yaptığı açıklamada, "Traiguen'de karmaşık bir süreç yaşanıyor. Şiddetli rüzgarlar, yangınla mücadeleyi oldukça zorlaştırıyor ve yangının çok hızlı yayıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.