Şimdi de NeoCov paniği

Güney Afrika'daki yarasalar arasında yayılan bir tür koronavirüs türü olan NeoCov ile ilgili ortaya atılan pek çok iddia, tabiri caizse dünyayı alarma geçirdi. Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü
'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi. India Today
'de yer alan habere göre, DSÖ açıklamasında "Tespit edilen virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmayacağı sonucuna ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" denildi.
NEOCOV NEDİR?
Uzmanlar NeoCov'un Kovid- 19'dan ziyade MERS-CoV'a benzediğinin altını çiziyor. MERS-CoV, insanları enfekte edebilen bilinen yedi koronavirüsten biri. MERS-CoV, Suudi Arabistan
, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Güney Kore
'de büyük salgınlara neden olmuştu. DSÖ'ye göre, MERS-CoV kapan hastaların yüzde 35'i hayatını kaybetti. Uzmanlar, laboratuvar testlerinin NeoCov'un insan hücrelerini enfekte etme kabiliyetinin düşük olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.