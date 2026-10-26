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  • Sincar’da kritik dönüm noktası: PKK’nın uzantısı silah bırakıyor! Bölgede kontrol Irak ordusuna geçiyor

Sincar’da kritik dönüm noktası: PKK’nın uzantısı silah bırakıyor! Bölgede kontrol Irak ordusuna geçiyor

Terör örgütü PKK’nın Sincar’daki silahlı yapılanması “YBŞ” için silah bırakma ve Irak güvenlik kurumlarına entegrasyon süreci başlatılıyor. Sincar Dağı’ndaki güvenlik sorumluluğunun merkezi yönetime devredilmesi, bölgenin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Sincar’da kritik dönüm noktası: PKK’nın uzantısı silah bırakıyor! Bölgede kontrol Irak ordusuna geçiyor
AA
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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin gözetim ve takibinde, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının silah bırakarak Irak ordusuyla entegre edileceği bildirildi.

Sincar’da kritik dönüm noktası: PKK’nın uzantısı silah bırakıyor! Bölgede kontrol Irak ordusuna geçiyor

IRAK GÜVENLİK KURUMLARINA ENTEGRE EDİLECEKLER

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan açıklamasında, söz konusu yapıyla Irak güvenlik güçleri arasındaki askeri bağın yeniden düzenlenmesine yönelik işlemlerin bugün gerçekleştirileceğini ve bu unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini belirtti.

Sincar’da kritik dönüm noktası: PKK’nın uzantısı silah bırakıyor! Bölgede kontrol Irak ordusuna geçiyor

Söz konusu adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini kaydeden Numan, bu adımın, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atıldığını ifade etti.

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Sincar’da kritik dönüm noktası: PKK’nın uzantısı silah bırakıyor! Bölgede kontrol Irak ordusuna geçiyor

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Numan, uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#IRAK #PKK

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