Singapurluların ömrü uzadı

Genellikle 100 yaşına kadar sağlıklı bir hayat süren insanların yaşadığı yerler 'Mavi Bölge' olarak adlandırılıyor. Ağustos 2023'te Singapur dünyanın altıncı "Mavi Bölgesi" oldu. BBC'nin, "Singapurlular uzun yaşamın sırrını neye borçlu?" başlığıyla verdiği haberde, Singapur'daki 100 yaşını geçmiş kişilerin sayısı 2010-2020 arasındaki 10 yıllık dönemde iki katına çıktığı kaydedildi. Hükümetin sağlıklı ve uzun yaşamı destekleyen politikalar uygulaması, uzun ömür ortalamasındaki artışın sebebi olarak gösteriliyor.