Sınır Tanımayan Doktorlar’dan Gazze’de derhal ateşkes çağrısı

Merkezi Fransa'da bulunan uluslararası sivil toplum kuruluşu MSF'nin, X platformundan yaptığı açıklamada, "Akan kanın durması için geçen zamana göre ateşkes en çok şimdi gereklidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta dün gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 70 kişinin hayatını kaybettiği ve dakikalar içinde hastaneye aralarında ağır yanıkları olan çok sayıda çocuğun da bulunduğu 122 yaralının getirildiği bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar üyelerinin hizmet verdiği yanık ünitesinde her gün yaklaşık 10 ameliyat yapıldığına işaret edilen açıklamada, hastanenin dolu olduğu, yaralıların sıra beklemek zorunda kaldığı belirtildi.